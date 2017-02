Zuivelbedrijf FrieslandCampina bekijkt of het haar frisdranktak Riedel kan afstoten. Daaronder vallen merken als Appelsientje, Coolbest en DubbelFrisss. FrieslandCampina wil zich meer concentreren op zuivel en wil daarom van de sappen af. Riedel zit in Ede en had vorig jaar een omzet van 125 miljoen euro. Er werken 200 mensen.

Medewerkers, de ondernemingsraad en vakbonden zijn op de hoogte van FrieslandCampina's plannen.