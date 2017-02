Proef: speciaal hek tussen vossen en weidevogels

Om te voorkomen dat vossen nesten van weidevogels leegeten, komt er een proef met hekken om de weidevogelgebieden heen. In de Schotse Hooglanden is de ervaring met dit soort hekken goed. Staatsbosbeheer wil het daarom nu ook proberen in de Sweagermieden bij Triemen. Als de proef daar goed uitpakt, krijgen mogelijk ook andere weidevogelgebieden zo'n apart vossenhek.

Twee studenten van het Van Hall Larenstein instituut zullen dit seizoen in de gaten houden hoe de proef uitpakt.