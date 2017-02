Kindertherapeut: Het wordt tijd voor RSI-preventie bij kind

Kinderen met een afwijking aan de rug zijn extra kwetsbaar voor RSI-problemen als gevolg van een verkeerde houding, wanneer ze lang met een smartphone bezig zijn. Ook leerlingen van basisschool De Twilling geven toe dat ze wel een last van hun vingers of nek hebben wanneer ze lang bezig zijn met een smartphone of tablet. Basisschool De Twilling raadt ouders aan om afspraken met kinderen te maken over hun smartphone- en tabletgebruik. Om fysieke problemen te voorkomen is het belangrijk om de tijd dat kinderen in dezelfde houding achter hun smartphone zitten te beperken. Voldoende beweging en buitenspelen is ook heel belangrijk voor een gezonde lichamelijke ontwikkeling.