Panel Fryslân kan nu zijn mening geven

Het Frysk Sociaal Planbureau is begonnen met het Panel Fryslân. Aan het panel doen alle Fryske gemeenten en bijna 4000 inwoners mee. De groep wordt meerdere keren per jaar om hun mening gevraagd over zaken die in de provincie spelen. De deelnemers zijn oud en jong, hoog en laag opgeleid en mensen die nog maar net of heel lang in Fryslân wonen. De eerste vragenlijst is halfverwege februari verspreid en gaat over politiek vertrouwen. De uitkomsten zijn nog niet bekend.