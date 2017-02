Groen licht voor master 'Duurzaam Ondernemerschap'

Beide programma's moeten nog wel worden getoetst door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie.

De nieuwe opleiding 'Global Responsibility and Leadership' is bedoeld voor de wetenschappelijke onderbouwing en uitwerking van de zeventien werelddoelen van de Verenigde Naties uit 2015. Het doel is dat studenten aan de slag gaan met het verwezenlijken van oplossingen voor deze werelddoelen. De werelddoelen gaan over de thema's energie, duurzaamheid, aarde en natuur, verantwoordelijke economy en politiek en responsible humanity. Bij de laatste richting staan kwaliteit van leven, gezondheid, cultuur en conflict centraal.

Campus Fryslân is onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen en moet in 2018 uitgroeien tot de elfde faculiteit van de universiteit.