Franekers in actie voor zwembad Blomketerp

Franekers komen in actie om geld in te zamelen voor een opknapbeurt van zwembad Blomketerp in de stad. Het zwembad heeft geldproblelemen en daarom is er belang bij steun. Onder het motto 'laat ons zwembad niet verzuipen' wordt de stad vandaag volgehangen met posters die mensen oproepen om geld te doneren. Zaterdag en volgende week zaterdag staan er ook mensen bij de supermarkten in Franeker om geld in te zamelen.