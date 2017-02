Jacques Tichelaar schoof schoonzus naar voren voor opdracht

Tichelaar bemoeide zich als commissaris met de renovatie van het monumentale huis Tetrode in Assen. Omdat die renovatie hem te lang duurde, noemde hij in oktober 2015 intern een paar bedrijven die daarbij zouden kunnen helpen. Daarbij noemde Tichelaar ook Klinkenberg-SO, het bedrijf van zijn schoonzus. De commissaris is daarbij niet 'sturend te werk gegaan', zo schrijft het parlement van Drenthe. De schoonzus van Tichelaar zou ongeveer 2300 euro met de opdracht verdienen.

Integriteit

Het afgelopen weekend ontstond onrust over de rol van Jacques Tichelaar na aanleiding van een publicatie in het Dagblad van het Noorden en de Volkskrant. Volgens dat stuk zou Tichelaar in strijd met de integriteitsregels van de provincie Drenthe hebben gehandeld. Tichelaar sprak toen nog tegen dat hij wat verkeerd had gedaan. Hij zei toen dat een ambtenaar zijn schoonzus had benaderd en dat hij dat zelf niet wist. Tichelaar werd in 2013 in Drenthe ook al op zijn vingers getikt voor een andere zaak. Hij stelde toen voor om te bemiddelen in een geschil tussen de gemeente Coevorden en een horeca-ondernemer. De horeca-ondernemer is een zwager van Tichelaar.

Gedeputeerde van financiën Cees Bijl, in Friesland bekend als oud-burgemeester van Leeuwarderadeel, heeft tegen RTV Drenthe gezegd dat Tichelaar 'beter had moeten nadenken', voordat hij het bedrijf van zijn schoonzus naar voren schoof. Bijl velt verder geen oordeel over de handelswijze van de commissaris. "Dat laat ik graag aan Provinciale Staten over."