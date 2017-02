Valeriuskwartier krijgt pop-up stadskantine

Het Valeriuskwartier in Leeuwarden krijgt vanaf morgen een pop-up stadskantine. De kantine is een initiatief van het Wijkteam West en de woningcorporatie Elkien. Bewoners kunnen voor een klein bedrag eten in een leegstande woning van Elkien. Vrijwilligers zorgen voor het eten en Elkien voor het water, gas en de verwarming.

De pop-up kantine is iedere keer in een andere woning. Volgens de initiatiefnemers is met een groep eten gezellig en werkt het verbindend. Inspiratie voor de pop-up kantine is de stadskantine in het Rengerspark.