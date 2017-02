Leerlingen gaan in debat met aspirant-Kamerleden

Op het Stellingwerf College in Oosterwolde werd maandagavond een debat gehouden in 'gewone taal'. Derdejaars vmbo-leerlingen gingen in gesprek met aspirant-Kamerleden over verkiezingsthema's. De ouders van de leerlingen en een groep mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, deden ook mee aan het debat. De politici werden uitgedaagd om te debateren in 'gewone taal'.