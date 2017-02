Ameland herdenkt komend jaar walvisvaarder Hidde Dirks Kat

Ameland heeft grote plannen voor 2018. Er wordt dan niet alleen feestgevierd vanwege Culturele Hoofdstad, maar op het eiland wordt ook uitgebreid stilgestaan bij Hidde Dirks Kat. In 2018 is het precies 200 jaar geleden dat het dagboek van kat uitkwam. In het boek 'Eener reize ter Walvisch- en Robbenvangst gedaan in de jaren 1777 en 1778' vertelt Kat over zijn reis naar Groenland en de overwintering bij het Inuit-volk.