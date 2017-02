Onder het aquaduct op de Centrale As bij Burgum is een aannemersbedrijf bezig om zand te verwijderen van de weg. Door regenwater is er zand weggespoeld van een bouwplaats en op de rijbaan terecht gekomen. De aannemer heeft nu een kuil gegraven en ruimt het zand op.

Vanwege de werkzaamheden is een rijbaan tijdelijk afgesloten voor verkeer.