Plannen voor ijsfontein en Markt in Dokkum gepresenteerd

Markt

De gemeente Dongeradeel presenteerde tegelijkertijd een plan om de Markt, waar het fontein moet komen, opnieuw in te richten. De Markt is nu vooral een kaal parkeerterrein, maar krijgt een gezellig en groen karakter. Het kunstwerk 'De Apostelen' dat er nu staat en door Dokkumers 'Bokito' wordt genoemd, zal verdwijnen.

Parkeerplaatsen

Voor omwoners, kerkgangers en winkelend publiek blijven in de nieuwe situatie zo'n dertig parkeerplaatsen beschikbaar. Volgens wethouder Albert van der Ploeg wordt nog gekeken naar uitbreiding van de parkeercapaciteit op in andere plaatsen in en bij de stad.

Volgens de gemeente Dongeradeel is er vanuit de gemeenschap veel draagvlak voor de nieuwe fontein in Dokkum. Eind maart wordt er door de gemeenteraad definitief een besluit genomen over het ontwerp van de Markt.