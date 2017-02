Een 2--jarige Dokkumer is zaterdagochtend van bed gelicht door de politie en meegenomen naar het politiebureau. Tegen de man was aangifte gedaan wegens mishandeling. In het centrum van Dokkum was ruzie geweest, omdat het slachtoffer de auto van de Dokkumer had geraakt. Na de mishandeling was de verdachte weggereden, maar later op de nacht werd hij aangehouden.

De politie onderzoekt de zaak.