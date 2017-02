Ruiters op Terschelling 's winters ook op reguliere paden

Van de 1.000 mensen hebben ruim 700 de vragen beantwoord. Bijna de helft van hen ziet geen grote bezwaren tegen paarden die in de maanden februari, maart en april op de gewone paden in de bossen rijden. Staatsbosbeheer wilde het daarom per direct invoeren, maar dat lukt niet omdat dan eerst de gemeentelijke regels moeten worden aangepast. Daar zal nu over gesproken worden.