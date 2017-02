Grou reageert verslagen op de brand van het Theehuis

In Grou is verslagen gereageerd op de brand die het Theehuis zondagmorgen trof. Het houten restaurant met rieten dak is een begrip voor alle Grousters. Het café-restaurant is bijna 100 jaar geleden gebouwd aan de Pikmar, en met de Sint Piterkerk vormt het een belangrijk aanzien voor het dorp. Het is een bekende plek voor alle watertoeristen in Grou. Het Theehuis hoorde bij de thuishaven van de zeilschool. De commissie Grou van het SKS-skûtsjesilen heeft er altijd zijn routebespreking.