Provincie: ''Uitstoot kwik bij de REC niet te hoog''

Er is niet een te hoge uitstoot van kwik bij de REC in Harlingen. Dat zegt de Provincie Fryslân in reactie op kritiek van de stichting Afvaloven Nee. Volgens de Provincie valt de daggemiddelde uitstoot van kwik uit de afvaloven binnen de grenzen zoals die in de vergunning staan. De REC voldoet dus aan de eisen, zo zegt een woordvoerder. De Provinciezegt dan ook niet te weten uit welke officiële documenten zou blijken dat er veel kwik wordt uitgestoten.