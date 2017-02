Hoe is it nu met Akke Marije?

Akke Marije Marinus uit Bornwird won vier maanden geleden Holland’s Next Top Model. Ze kreeg een modellencontract ter waarde van 50.000 euro. Hoe gaat het nu met haar? "Het gaat hartstikke goed met me. Alles is wat bezonken, ik heb nu echt mijn draai te pakken en ben aan het genieten." Ze is gestopt met de opleiding "met spijt in mijn hart" en werkt nu zo'n vier dagen per week als model. "Het gaat best wel goed. Laatst had ik een shoot voor het merk Supertrash, dat is wel een bekend merk. Heel leuk dat ik daarvoor werd gevraagd."