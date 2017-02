Automobilisten rijden minder hard op de N31

De snelheidscampagne op de N31 is aangeslagen. De gemiddelde snelheid op de weg tussen Drachten en de Afsluitdijk is afgenomen met 9 kilometer per uur. Dat maakten de initiatiefnemers van de campagne maandagmiddag bekend. Rijkswaterstaat, de politie en het Openbaar Ministerie begonnen in mei vorig jaar met de campagne om het aantal snelheidsovertreders terug te brengen.