Een man uit Polen die voor de rechter moest verschijnen omdat hij hennep in zijn bezit had, is veroordeeld tot een boete van 600 euro. De man was niet bij de rechtszaak. Hij werd in november met zijn auto aan de kant gezet door de politie. De man gaf de politie twee kleine zakjes met wiet, maar in de kofferbak werd nog meer gevonden.

De Pool zei dat hij dat zelf wilde oproken. Maar dat geloofde de officier van justitie maandag niet. De rechter gaf dus een boete van 600 euro.