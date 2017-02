Actie voor 't Janboersmeulaentien bij Wolvega

Als het aan de Stellingwarver Schrieversonte ligt, krijgt Wolvega een bijzonder wandelpad terug, 't Janboersmeulaentien. Dat is een historisch laantje aan de zuidkant van Wolvega, tussen het dorp en de Lindevallei. Het pad is ontstaan in de tijd van grietman Willem van Haren, die in 1733 Huize Lindenoord liet bouwen. Vanaf Lindenoord liep de laan naar het erf van Jan de Boer, vandaar ook de naam 't Janboersmeulaentien.

In de jaren '90 ging het pad dicht voor wandelaars, en dat terwijl veel Wolvegasters er graag zouden willen kuieren.