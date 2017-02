Afvaloven Nee: "Veel kwik uit schoorsteen REC"

Bij het blootstellen aan de concentraties die uit de afvaloven komen, zal de eventuele schade zich pas na langere tijd openbaren.

Het kwik komt als damp of gas uit de schoorsteen en blijft hangen in de pluim. Het komt voor dat de pluim na het verlaten van de schoorsteen neerkomt op de grond. In zo'n situatie valt te verwachten dat de concentraties aan kwik in de lucht op leefniveau schadelijk is voor de gezondheid. Als dat tegelijk met een storing gebeurt, is de kans op schade groter. Zoiets is tientallen keren in 2015 voorgekomen.

Al in 2008 werd gewaarschuwd voor deze hoge kwikuitstoot. Een paar jaar later wees een Amerikaanse deskundige op het gevaar van te hoge concentraties kwik in de buurt van de REC. De twee meetstations rondom de oven meten geen kwik en dioxine.