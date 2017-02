SC Heerenveeen gaat niet verder met Younes Namli. De club heeft maandag laten weten het aflopende contract met de Deense middenvelder niet te verlengen. De 22-jarige voetballer heeft nog een contract tot juni dit jaar. Hij kwam in de winter van 2015 over van het Deense AB. In dat seizoen speelde hij 12 competitiewedstrijden voor de club.

Vorig seizoen kwam Namli nauwelijks in actie door blessures. Dit jaar speelde hij 15 competitiewedstrijden.