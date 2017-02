De politie heeft maandagochtend vroeg in Leeuwarden een automobilist (24) betrapt die veel te hard reed. De man reed meer dan 30 km/u te hard over de Aldlânsdyk. Bij het stoplicht reed de man door rood. Tegen de politie zei de man dat hij gehaast was om op tijd op zijn werk te komen. De man heeft een proces-verbaal gekregen.