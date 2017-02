Achtervolging uit Overijssel eindigt tegen Leeuwarder muur

Een automobilist (32) uit Leeuwarden is zondag na een lange achtervolging over de A32 aangehouden. De man was in Overijssel gevlucht, nadat hij van de politie een stopteken had gekregen. De politie wachtte hem in Heerenveen op en zette de achtervolging in. Bij de achtervolging reed de Leeuwarder met 160 km/u over de snelweg en haalde verschillende keren rechts in.

De achtervolging eindigde toen de man in de Marowijnstraat, in de Leeuwarder wijk Nijland, tegen een muur botste.