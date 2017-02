GGZ Fryslân verkoopt merknaam 'Denk' na klachten

De eerdere PvdA-kamerleden Kuzu en Öztürk kozen twee jaar geleden de naam DENK voor hun partij. GGZ Fryslân constateerde toen dat de naam en logo wel heel sterk op de GGZ-merknaam Denk leek. De politieke partij kon toen een rechtzaak voorkomen door het logo aan te passen. Het doel daarvan was om verwarring tussen de partij en de GGZ-naam te voorkomen, maar volgens Jansen is dat niet geslaagd.

GGZ zal de behandelingen voor mensen met psychische klachten voortaan aanbieden via de organisatie Synaeda, waar GGZ Fryslân al langere tijd mee samenwerkt. Het gaat dan om diensten als poliklinische contacten, zelfhulpprogramma's en firtual reality therapie. GGZ Fryslân investeerde eerder veel tijd en energie in het opbouwen van de merknaam Denk. Die naam gaat nu onmiddellijk in de verkoop. Liefhebbers voor de domeinnaam kunnen zich melden bij GGZ Fryslân. GGZ Fryslân publiceerde een statement over de beslissing op YouTube, maar wilde maandag verder Omrop Fryslân niet te woord staan.