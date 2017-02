Openbare basisschool 't Fonnemint in Sint Annaparochie krijgt woensdag als eerste school van de gemeente Het Bildt het vignet Gezonde School van de GGD. De school krijgt het vignet omdat ze zich sterk maken voor 'sociaal veiligheidsbelied'. Dat uit zich onder meer in lessen en trainingen over bijvoorbeeld pesten.

De school staat woensdag met de 220 leerlingen op feestelijke wijze stil bij de uitreiking van het vignet.