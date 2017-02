De politie heeft zondagavond het rijbewijs van een 62-jarige man uit Drogeham in beslag genomen. De brommerrijder viel op de Tillewei op door zijn slingerende rijgedrag. Bij een test op het politiebureau bleek dat de man teveel drank op had. Daarnaast bleek dat alle andere rijbewijzen van de man sinds 2009 al zijn ingenomen wegens rijden onder invloed.

De politie liet zondag ook honderd automobilisten bij Scharnegoutum blazen. Dat ging beter, want op de N354 was niemand in overtreding.