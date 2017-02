18.000 kinderen met pake en beppe naar een museum

Het is inmiddels een traditie bij de Friese Musea: Help Pake en Beppe de fakânsje troch; Met opa of oma naar een museum. De afgelopen week konden kinderen in de de voorjaarsvakantie een week lang gratis naar een museum of archief op 'vertoon' van een pake of beppe. In totaal hebben 18.000 kinderen hier gebruik van gemaakt.

Veel musea trokken meer bezoekers dan vorig jaar. Sommige zelfs twee keer zoveel. Evenals de afgelopen jaren kreeg Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden de meeste bezoekers over de vloer.