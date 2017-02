''Regels voor hobbypiloten moeten minder streng worden''

De regels voor hobbypiloten moeten veel minder streng worden. Dat vindt de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart. Gebeurt dat niet, dan dreigt de hobbypiloot misschien wel te verdwijnen van de vliegvelden, zoals die op Ameland en in Drachten. De afgelopen jaren zijn de regels over vliegen in hetzelfde gebied als commerciële vluchten een stuk strenger geworden.