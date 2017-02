De politie in Franeker is op zoek naar inbrekers die afgelopen week hebben toegeslagen in een huis aan de Suurhoffstraat. Tussen afgelopen zondag en afgelopen zaterdag werd daar ingebroken. De dieven hebben kostbare spullen meegenomen en ook veel persoonlijke eigendommen.

De familie vraagt de inbrekers het persoonlijke goed terug te brengen. Mensen die meer weten over de inbraak, kunnen contact opnemen met de politie.