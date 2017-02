IJshockeyers UNIS Flyers winnen Nederlands kampioenschap

In de tweede periode zette Bezak de Flyers weer naast Den Haag. Turcotte maakte even later zelfs nog de 3-2, waardoor de UNIS Flyers met een voorsprong aan de laatste periode begonnen. Dat gebeurde wel zonder speler Turcotte, hij moest met een blessure het ijs verlaten. De Flyers hadden hier schijnbaar geen last van en via Bezak liepen ze verder uit naar 4-2. In de overtuigende slotfase gooide Postma de wedstrijd op slot door de 5-2 te scoren.