Romke Kooyenga wil Henk Krol van 50Plus wel vervangen

Ondernemer Romke Kooyenga uit Dokkum wil Henk Krol van 50Plus wel vervangen. ''Als ik zie hoe die man stuntelt, denk ik kom op nou!'' Kooeynga is ook beschikbaar als staatssecretaris of minister voor 50Plus: ''Als het dan maar op het sociale vlak is''. Romke Kooyenga deed zijn uitspraken in het radioprogramma Buro de Vries van Omrop Fryslân. Kooyenga vulde live in het programma de stemwijzer in en nuanceerde diverse stellingen.