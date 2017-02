Uitslaande brand, Theehuis Grou niet meer te redden

Het bekende restaurant het Theehuis in Grou lijkt verloren te gaan bij de grote, uitslaande brand van zondag. Van het dak is niets meer over en het lijkt erop dat de brandweer niets anders kan doen dan het gebouw gecontroleerd laten uitbranden.

In het restaurant waren ten tijde van de brand geen personen aanwezig, meldt de brandweer. Het is onduidelijk of het restaurant open was toen de brand zondagmorgen even na elf uur uitbrak. Het restaurant heeft een rieten dak. Meerdere korpsen zijn aanwezig om de brand te bestrijden.