Uitslaande brand: Theehuis Grou in as gelegd

Het bekende restaurant Het Theehuis in Grou is zondag volledig in de as gelegd. Er is niets meer van over. De brandweer heeft het pand gecontroleerd uit laten branden. Een woonhuis op een paar meter afstand en de huizen aan de andere kant van de straat werden nat gehouden om te voorkomen dat het vuur zou overslaan. Het restaurant ligt direct aan het Pikmeer. De wind stond die kant op, dus de rook en de vonken gingen in de richting van het dorp.