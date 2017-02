Uitslaande brand in restaurant Theehuis in Grou

In restaurant het Theehuis in Grou woedt een grote brand. Er zijn geen personen in het pand aanwezig, aldus de brandweer. Meerdere brandweerkorpsen zijn ter plekke om de brand te bestrijden.

Het restaurant heeft een rieten kap en vlak daarnaast staat een woonhuis. In het restaurantgedeelte is de brand uitslaand. De brandweer zet in op behoud van het woonhuis aan de noordkant. Het bluswater wordt uit het nabijgelegen open water gehaald. Het Theehuis ligt direct aan het Pikmeer. Meer informatie volgt.