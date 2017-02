Clubkas spekken met vergoeding voor klusjes Smallingerland

Verenigingen, scholen en kerken in Smallingerland kunnen zich inschrijven voor klusjes voor de gemeente. Daarmee kunnen ze geld verdienen om de clubkas te spekken.

Zo moeten de ondergrondse containers in het centrum van Drachten worden schoongemaakt. Daarvoor is een vergoeding van 500 euro beschikbaar gesteld. Datzelfde bedrag ligt klaar voor het opruimen van zwerfafval met de paaskermis en het opruimen van afval bij het festival Simmerdeis in Drachten.