Jurgen Streppel: "Niet sprankelend, wel verdiend gewonnen"

Trainer Jurgen Streppel is tevreden met de 3-0 winst tegen Roda JC van zaterdagavond. Door die uitslag lijkt de overwinning gemakkelijk behaald, maar dat was niet het geval.

Streppel vindt dat de overwinning van Heerenveen terecht is: "Deze wedstrijd hebben wij absoluut verdiend gewonnen. Het was niet heel swingend, maar dat is ook lastig tegen een tegenstander die zo gegroepeerd speelt",