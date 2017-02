De parkeerplaats voor carpoolers aan de N351 en A32 bij Wolvega wordt groter. Er komen twintig parkeerplaatsen bij. De werkzaamheden beginnen maandag.

De parkeerplaats voor automobilisten die in één auto met elkaar meerijden staat nu regelmatig zo vol dat ze buiten de vakken parkeren. Dat zorgt voor overlast. Als de uibreiding klaar is, zijn er in totaal veertig parkeerplaatsen. Dat moet voldoende zijn voor de komende jaren, aldus de gemeente. Op 14 maart moet het werk klaar zijn.