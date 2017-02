Dokterswacht Fryslân en Arriva weer bereikbaar

Volgens een woordvoerder van Ziggo zijn de problemen in de nacht van zaterdag op zondag opgelost. Ziggo onderzoekt nog wat de oorzaak van de storing is. Het bedrijf zegt het belangrijk te vinden te investeren in het netwerk om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

De storing ontstond vrijdagochtend en leek vrijdagmiddag weer voorbij te zijn. Maar zaterdagavond was het weer mis. Gewoonlijk krijgt Ziggo enkele meldingen per uur, maar zaterdagavond om elf uur kwamen er maar liefts 688 meldingen. Ook op sociale media regende het klachten.