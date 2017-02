SC Heerenveen pakt drie punten tegen Roda JC

Na vijf wedstrijden zonder winst, is SC Heerenveen er weer eens in geslaagd drie punten te pakken. In het Abe Lenstrastadion werd Roda JC verslagen met 3-0.

Heerenveen had moeite met kansen creëren en tempo maken. In de 54e minuut kreeg Heerenveen een veldoverwicht na een rode kaart voor Roda-speler El Makrini. De Feansters roken bloed en in de 60e minuut kopte Schmidt de verlossende 1-0 tegen de touwen na een vrije trap. Veerman scoorde de verlossende 2-0 en in de extra tijd maakte Reza uit een penalty zelfs 3-0.