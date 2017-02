UNIS Flyers met gemak naar finale Nederlands kampioenschap

Final Four

Het landskampioenschap wordt dit jaar in een vernieuwde vorm gespeeld, de zogenaamde Final Four. De beste vier Nederlandse ploegen spelen dit weekeinde in Thialf tegenelkaar. Dat is anders dan de afgelopen jaren, toen de BeNe League, met teams uit Nederland en België, leidend was voor de uitslag. Omdat UNIS Flyers vorig jaar de finale speelde tegen Herenthals uit België, was het team al voor de eindstrijd kampioen van Nederland. Dat gaf bij de Friese club geen voldoening. Voorzitter Henk Hoekstra is dan ook blij met de nieuwe opzet.