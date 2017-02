Opmerkelijke comeback Aris in 'wedstrijd van het jaar'

Aris liep al snel achter de feiten aan en na het eerste kwart stond het dan ook 28-20 voor de bezoekers. Amsterdam liep daarna rap uit naar 45-27. Ook in het derde kwart was Amsterdam beter, dat eindigde in 65-49. Maar Aris maakte in het laatste kwart een enorme comeback, waardoor een verlenging nodig was. En die won Aris uiteindelijk nog, zodat er bij het eindsignaal 102-88 op het scorebord stond voor de Leeuwarders.