Een landelijke storing bij telecomaanbieder Ziggo zorgt ook in Fryslân voor problemen. Dokterswacht Fryslân is door de storing niet goed bereikbaar. De dokterswacht roept mensen op die met spoed nodig hebben de meldkamer te bellen (112). Andere mensen kunnen volgens een woordvoerder van de dokterswacht beter even wachten en later op de zaterdagavond nog eens bellen.

Ook de telefonische klantenservice van Arriva is niet bereikbaar, meldt het vervoersbedrijf op Twitter.