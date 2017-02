Steeds meer mensen trekken er met een metaaldetector op uit om in de grond te zoeken naar bijzondere voorwerpen. In het ijstijdenmuseum in Buitenpost is het zaterdagmiddag smoordruk. Er wordt een zogenaamde bodemvondstdag gehouden.

Mensen die mooie vondsten hebben gedaan, kunnen die meenemen. Specialisten zijn aanwezig om alle vondsten te bekijken. Ze kunnen aangeven wat het precies is, uit welke tijd het komt en of het van waarde is.