Carla Ketellapper wint opnieuw marathon in Zweden

Marathonschaatster Carla Ketellapper-Zielman uit Rottum heeft in het Zweedse Falun de grand prixwedstrijd op natuurijs gewonnen. Ze was na 40 kilometer de rapste in een groep van zeven. Lisa van der Geest uit Warmond blijft koploper in het klassement.

Ketellapper-Zielman won afgelopen woensdag ook al de grand prixwedstrijd in het Zweedse Luleä. Zondag zijn de laatste grand prixwedstrijden. Dan rijden de vrouwen de 100 kilometer en de mannen de 150 kilometer.