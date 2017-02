Olympisch turnkampioene Sanne Wevers uit Heerenveen heeft zilver gewonnnen op de wereldbekerwedstrijden in Melbourne. Op het onderdeel balk behaalde zij een score van 14,500 punten.

Het was Wevers' eerste wedstrijd sinds haar gouden optreden op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Donderdag werd ze derde bij de kwalificatie. Nu deed ze het dus beter. Alleen de Chinese Tingting Liu was volgens de jury beter. Ze won het goud met een score van 14,766. Emily Little won brons.