Vergrijzing is bedreiging voor carnaval

Vergrijzing en gebrek aan ruimte voor de carnavalswagens zijn een bedreiging voor de toekomst van carnaval. Dat zei Gert Mengerink, voorzitter van carnavalsvereniging De Oeletoeters zaterdag bij de start van het carnaval in Sneek.

De ruimte waar de wagens nu staan zal verdwijnen. Nog altijd is er geen nieuwe locatie gevonden. Het is ook steeds moeilijker om de jeugd bij de vereniging te betrekken. Maar dat staat een feestje bij de overhandiging van de stadssleutel niet in de weg.