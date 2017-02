Nog een skelet gevonden in kerk Skettens

Er is nóg een skelet gevonden in de kelder onder de kerk van Skettens. Onlangs werd er al een stoffelijk overschot van Skelte van Aysma aangestroffen. Skelte was een 17e eeuwse militair. De vondst van zijn botten was groot nieuws voor het dorp. Vrijdag zijn de laatste opgravingen gedaan. Er is in totaal nog anderhalve kub grond uitgegraven. Naast de botten waren er geen andere belangrijke vondsten.