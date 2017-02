IJlst positief over ontwerp Japanse fontein

De eerste reacties waren positief. Sommigen waren bij binnenkomst sceptisch, omdat ze ook ontwerpen hadden gezien waar ze niet blij mee waren. Ze lieten hun negatieve houding snel varen, toen ze zagen dat Ohmaki zich voor dit ontwerp had laten inspireren door het landschap en de geschiedenis. De stinzenplanten in het ontwerp sluiten goed aan bij wat hier leeft. De bloemschikking vindt wel plaats in de traditie van de Japanse bloemsierkunst.

De inwoners van IJlst zijn ook positief over de kleuren en de spiegels die in de fontein verwerkt zijn. De fontein is ongeveer 6 meter hoog. Als locatie is een perceel tussen het Snekerpad en de Dassenburcht aangewezen dat opgeknapt moet worden.

Alle elf Friese steden krijgen een fontein in het kader van Culturele Hoofdstad 2018.