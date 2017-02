Volleybalvrouwen VC Snits beginnen goed in kampioenspoule

In de play-offs in de kampioenspoule spelen de zes hoogstgeplaatste volleybalteams in Nederland om de kampioenstitel. Ze spelen twee keer tegen elkaar: één wedstrijd uit en één wedstrijd thuis. Het team dat als hoogste eindigt in de reguliere competitie begint de play-offs met vijf punten. Sneek is als derde geëindigd in de competitie en begint daardoor de play-offs met drie punten. Daar komen de punten van de overwinning op de Flamingo's nog bij.